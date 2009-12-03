Доработка инет-магазина

Интернет-магазиныЗавершен5 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо внести корректировки в работу проекта. Написан на OSCOMMERS. Подробности почтой или аськой.

Поддержка в дальнейшем конечно-же тоже. Просьба не беспокоить постоянно "занятых" и время от времени "отсутствующих". Сроки - прямо сейчас!

14 лет назад
Nesterovskiy
Евгений 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
vovan_f
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
48 отзывов
14 лет назад
$30
1 день
Сделано как договаривались. В сроки. Без вопросов. Респект и уважуха Владимиру! УРА товарищи:)
Все доходчиво по заданию объяснил, потом без проволочек проверил и оплатил. Рекоммендую!
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