Срочно интернет-магазин для продажи ПО (файлов)

Интернет-магазиныЗакрыт14 заявок298 просмотров
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Срочно нужен Интернет магазин для мгновенной продажи ПО

Особенности:

3-4 группы пользователей и столько же групп товаров

1-ая группа пользователей имеет доступ только к 1-ой группе товаров

2-ая группа пользователей имеет доступ только к 1-ой и ко 2-ой группе товаров

3-ая группа пользователей имеет доступ только к 1-ой, 2-ой и к 3-ой группе товаров

итд.

после регистрации на сайте, автоматом присваивается 1-ая группа

а после покупки одного товара из 1-ой группы товаров, автоматом меняется группа пользователя

и так далее...

файлы можно скочать или заказать диск с доставкой

после оплаты

на некоторые файлы пользователь, мгновенно получает ссылку(в личном кабинете), а на некоторые выкладывает

админ в течении 24ч.

нужны платежные системы.

если будет на smarty вообше класс.

ну и админка.

за срочность гарантирую премию!!!

14 лет назад
ar-mark
Артак 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Jip
39 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
27 отзывов(-1)
14 лет назад
$300
1 день
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