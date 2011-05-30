Наполнение интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок189 просмотров
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Требуется сотрудник для добавления товаров в интернет-магазин товаров для новорожденных Giraffo.ru на продолжительное, плодотворное сотрудничество.

Объем работы постоянный - большой.

Стоимость добавления одной позиции-5 рублей

Процесс добавления товаров подробно расскажу кого заинтересует проект!!!

Прошу обращаться людей которые четко выполняют поставленные задачи в заданный срок!!!!!

Жду ваших предложений и резюме!!!

13 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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