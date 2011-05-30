Наполнение интернет-магазина

Фон всего шаблона должен быть в оранжево-белых-серых тонах, но не слишком яркий, чтобы народ не сбежал с сайта сразу по шапке: на фоне – абстрактные разводы, в центре шапки – небольшой слайдер, желательно с ручными переключателями Логотип ...