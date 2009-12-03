Подправить интернет магазин shop script premium

Ужасный исполнитель. Взял заказ 2 дня морочил голову что мол вечером займусь, ладно подождал д о вечера начал вроде что-то делать в итоге удалил часть кода в магазине, на второй день появился сказал что все сделает но опять пропал и все. Никому не советую с ним связываться, ужасный исполнитель!!!! Подвел меня очень перед клиентами.