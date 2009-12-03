Подправить интернет магазин shop script premium

$10
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка172 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим человек подправить интернет магазин shop script premium нужно сделать :

Сайт uashop.kiev.ua

1. Перенести блок корзина вниз под разделы товаров.

2. Убрать регистрацию и выбор валюты на сайте.

3. На главной сделать поле в котором можно размещать тексты..

4. При оформлении заказа убрать Адрес доставки заказа

* Имя получателя

* Фамилия получателя

* Адрес:

* Город:

Оставить только

* Имя:

* Фамилия:

* Email:

Номер телефона:

*Город

*Адрес

* Комментарии

Срочно в течении завтрашнего дня.

Оплата в рублях через яндексденьги.

14 лет назад
leopoldushka
Евгений 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
masgold
Илья 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад
$12
1 день
Ужасный исполнитель. Взял заказ 2 дня морочил голову что мол вечером займусь, ладно подождал д о вечера начал вроде что-то делать в итоге удалил часть кода в магазине, на второй день появился сказал что все сделает но опять пропал и все. Никому не советую с ним связываться, ужасный исполнитель!!!! Подвел меня очень перед клиентами.