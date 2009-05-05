Требуется программист в Санкт-Петербурге для написания модуля обмена 1С8 УПП с веб-порталом. Модуль должен автоматически синхронизировать информацию в базе и на портале. Особое внимание нужно уделить количеству товара в базе (от 5000 до 10000 наменований) ...
Задачи для спеца по OScommerce
Небольшие задачи для спеца по и-нет магазину на xtcommerce. (смотрите тз в приложении)
(xtcommerce Тоже Самое что OScommerce, отличие только в деталях)
От Вас жду предложения по Срокам и Стоимости.
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