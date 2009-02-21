Доска объявлений.

Есть готовый дизайн сайта в psd. Необходимо залить его на хост. Количество страниц до 10 (max - 15) Жду ваших предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поставить на хостинг доску объявлений. Желательно если есть Joker Board 2.
ICQ 49459173три
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