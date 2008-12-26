Порезка и заливка сайта

$100
ХостингЗакрыт33 заявки517 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый дизайн сайта в psd. Необходимо залить его на хост. Количество страниц до 10 (max - 15)

Жду ваших предложений!

15 лет назад
dzurazhur
Лев 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
ILcher
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня
  • Похожие заказы

  • Вопрос по переноске

    $2

    Надо преренести домен купленый на rbc.ru на купленый хостинг, на котором уже стоит один сайт этот хостинг nic.ru, самый лучний ответ вознаграждается!!!

    Хостинг4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Распределенное хранение данных

    Имеется http://hadoop.apache.org/core/ 1. Нужно на базе сделать расширяемую систему хранения данных. 2. Сделать удобный интерфейс для заливки данных. 3. Так же разработать API по выдаче данных. 4. Сайт-бекенд для управления контентом 5. Сайт-фронтенд для выдачи контента Проект серьезный, оплату гарантирую ...

    Хостинг4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенести сайт на другой хост

    Сейчас сайт на 2х хостах 1. мастерхост нормал (там лежат все скрипты) 2. файловый 10gb.ru будет так 1. vps 1 от мц хоста 2. файловый 10gb.ru

    Хостинг10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • ISPmanager & MODx

    $2

    Как известно они между собой не дружат!!!! Нужно правильно поменять в какой-то строчке путь или сконфигурировать апач!!! Вообщем работы на 2-3 минуты... бюджет небольшой - 2$!!!! Пишите в аську 9951444 Нужно срочно!!!

    MODX
    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Исправить ошибку Permission denied

    $5

    При переносе сайта с одного хостинга на другой возникла ошибка Permission denied. Сайт на жумле. Ошибка - проблема с доступом файлов. Невозможна закачка файлов на хостинг. Необходима помощь в решении проблемы.

    Хостинг6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Установка скрипта (сайта) на хостинг

    $10

    Требуются пошаговые инструкции по установке сайта(скрипта) на какой-либо хостинг для начинающих. Большая просьба - писать инструкции на понятном языке или с некой расшифровкой значений(названий). P.S.: Немного знаком с HTML.

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перенос сайтов

    Требуется перенести с одного сервера на другой (оба на удаленном хостинге, сервер Linux-овый, Apache - Php5 - MySql) группу сайтов (порядка 10), из них 5 - WordPress, 2 - MODx, 1 - Joomla, остальные - ...

    Хостинг11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенос сайта на другой холстинг

    $150

    Есть сайт на домене 3 уровня, www.nefrohelp.ucoz.ru он нуждается в переносе на другой холстинг www.nic.ru с сохранением всех данных ( он заполнен на 5-10% ) Самому сделать у меня не получилось www.nefrohelp.nichost.ru уверен профессионал поймет ...

    Хостинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад