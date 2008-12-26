Порезка и заливка сайта

Есть сайт на домене 3 уровня, www.nefrohelp.ucoz.ru он нуждается в переносе на другой холстинг www.nic.ru с сохранением всех данных ( он заполнен на 5-10% ) Самому сделать у меня не получилось www.nefrohelp.nichost.ru уверен профессионал поймет ...