Перенести сайт на другой хост

Как известно они между собой не дружат!!!! Нужно правильно поменять в какой-то строчке путь или сконфигурировать апач!!! Вообщем работы на 2-3 минуты... бюджет небольшой - 2$!!!! Пишите в аську 9951444 Нужно срочно!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас сайт на 2х хостах
1. мастерхост нормал (там лежат все скрипты)
2. файловый 10gb.ru
будет так
1. vps 1 от мц хоста
2. файловый 10gb.ru
- Похожие заказы
- $2Хостинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Joomla 1.5 Жду ценыХостингнет заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
При переносе сайта с одного хостинга на другой возникла ошибка Permission denied. Сайт на жумле. Ошибка - проблема с доступом файлов. Невозможна закачка файлов на хостинг. Необходима помощь в решении проблемы.Хостинг6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Требуются пошаговые инструкции по установке сайта(скрипта) на какой-либо хостинг для начинающих. Большая просьба - писать инструкции на понятном языке или с некой расшифровкой значений(названий). P.S.: Немного знаком с HTML.Завершен15 лет назад
Требуется перенести с одного сервера на другой (оба на удаленном хостинге, сервер Linux-овый, Apache - Php5 - MySql) группу сайтов (порядка 10), из них 5 - WordPress, 2 - MODx, 1 - Joomla, остальные - ...Хостинг11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Есть сайт на домене 3 уровня, www.nefrohelp.ucoz.ru он нуждается в переносе на другой холстинг www.nic.ru с сохранением всех данных ( он заполнен на 5-10% ) Самому сделать у меня не получилось www.nefrohelp.nichost.ru уверен профессионал поймет ...Закрыт15 лет назад
Нужно перенести/скопировать сайт на joomla с одной площадки на другую, в рамках одного хостера. Цена вопроса? Возможность получить оплату на р/счет?Завершен15 лет назад
Требуется перенести 163 сайта на http://www.hostgator.com/ Все сайты с MySql После переноса, нужно включить cron и проверить работоспособность каждого сайта. Срок переноса до 28 декабря. Присылайте ваши предложения.Хостинг21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $10
Переносили магазин на новый хостинг. Он перестал работать как подобается. Не видно товаров, новостей. На главной есть хоть что-то, а на внутр страницах пусто ( http://izzum.ru срочно нужна помощь! ICQ: 97-22-11Хостинг2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
Требуется перенести сайт -с форумом пхбб на виртуальный выделенный сервер ( на нем есть мастер переноса- но у меня не получается с помощью него перенести сайт) либо мастером переноса, либо по фтп емкость сайта около ...Хостинг3 заявкиЗакрыт15 лет назад