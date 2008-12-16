Распределенное хранение данных

Нужно поставить Isp manager pro + firewall на Сервер под FreeBSD
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется http://hadoop.apache.org/core/
1. Нужно на базе сделать расширяемую систему хранения данных.
2. Сделать удобный интерфейс для заливки данных.
3. Так же разработать API по выдаче данных.
4. Сайт-бекенд для управления контентом
5. Сайт-фронтенд для выдачи контента
Проект серьезный, оплату гарантирую достойную.
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