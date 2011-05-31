Настроить хостинг

Залить WebAsyst Shop-Script на хостинг
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть скрипт, но он не успевает срабатывать,
нужно увеличить время работы скрипта на сервере
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