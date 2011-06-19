Залить WebAsyst Shop-Script на хостинг

ХостингЗавершен5 заявок205 просмотров
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Залить WebAsyst Shop-Script на хостинг

12 лет назад
bmakiss
Максим 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
krotish
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
21 отзыв
12 лет назад
$30
1 день
Все сделал грамотно и быстро в указанный срок (даже быстрее). Дал парочку полезных советов. В общем я остался доволен, рекомендую.
Понравилось работать с Максимом — заказчик, который чётко формулирует задачу, мгновенная оплата выполненной работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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