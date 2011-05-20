Нужен хостинг для сайта визитки Сервер США

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Ищу человека, кто разбирается в Linux администрировании, потому что у меня возникла проблема, которую я не могу решить. Есть сервер VPS (свежеарендованый, можно считать, "чистый"), на нем установлена ос CentOS последней версии. ...