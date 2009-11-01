Php и jpeg файлы переместить на хостинг

ХостингЗакрыт7 заявок214 просмотров
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Есть два почти одинаковых сайта. На одном из них поменяли хедер и фон и немного подправили шаблон. Вот надо что бы это всё исправленное(хедер, файлы шаблона) перекочевало на второй сайт что бы они стали идентичными.

Работы 10 минут или даже меньше.

оплачу на ваш веб мани или яндекс за это

icq 412-798-689

PHP
14 лет назад
ishurabotu1986
Павел Иванов 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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