Php и jpeg файлы переместить на хостинг

Есть два почти одинаковых сайта. На одном из них поменяли хедер и фон и немного подправили шаблон. Вот надо что бы это всё исправленное(хедер, файлы шаблона) перекочевало на второй сайт что бы они стали идентичными.

Работы 10 минут или даже меньше.

оплачу на ваш веб мани или яндекс за это

icq 412-798-689