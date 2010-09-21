Удалить вирус с хостинга (спам скрипт)

Пришло сообщение на почту что ваш сайт отключен временно потому что на сервере в папке

/var/www/v-269/data/www/davt.kz/e107_handlers обнаружен скрипт - Спаммер ! рассылающий спам в больших кол-вах.

эта папка e107_handlers являеться частью сайта - целиком удалять ее нельзя .

Нужно обезвредить этот скрипт как можно быстрее !

Жду Ваших предложений.