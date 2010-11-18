Перенос сайтов с одного VPS на другой

Имеется vds. (fastvps.ru). На нем работает 4-5 сайтов. У этих же реселлеров беру сервер, нужно его настроить и переместить туда все проекты, желательно с минимальным простоем. Пожелания по настройке (помимо стандартных о хорошей производительности, защищенности...): - Никакие ...