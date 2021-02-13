Настроить гугл и яндекс аналитику

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Для проекта GGLOT нужно настроить сквозную аналитику, собирающая данные с двух доменов:

Выставить цели на:

  • Регистрация аккаунта
  • Пополнение баланса
  • Подписку
Проставить тэги через Google Tags и протестировать на полную работоспособность.

Связать статистику с Google AdWords и Google Webmasters.

Желаемый результат: отображать количество регистраций, пополнений балансов и платных подписок в разрезе поисковых слов, геолокаций, и источников трафика.

3 года назад
tsu_work
Алекс 
42 годаСША
15 лет в сервисе
Был
2 года назад