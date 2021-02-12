Настройка и ведение контекстной рекламы GA и Я.Д

Настройка и ведение контекстной рекламы (+ рекламы в рекламных сетях) Google Adwords и Яндекс.Директ.

Необходимо выстроить стратегию рекламы с ретаргетингом (совместно с маркетологом), настроить аналитику, utm метки, настроить и запустить рекламные компании (корректировать по необходимости), формировать отчеты по эффективности рекламы (стоимость заявки, CTR сайтов), давать фидбэк по дальнейшей стратегии.

Тематика недвижимость, поэтому для данного проекта нужне специалист с опытом не менее года + опыт работы в недвижимости.