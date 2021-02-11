Яндекс Дзен - комплексное продвижение

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Ищу авторов у которых имеется свой личный блог на Яндекс Дзене. 

Необходимо написать пост, в котором будет нативная реклама о нашем продукте. 

Информация о продукте: 

Отлично было бы посмотреть вот это на входе https://www.youtube.com/watch?v=RvYrfqFAyPA&list=PLnzCWBJNtea7oHecCnrEVgUGi19vEJm1J&index=2

и если хватит времени, то вот это

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnzCWBJNtea5Sf0jTmp8FWzttHZJ-vOhu

делаем сами, технология запатентована

Патенты Эрик Тер-Саркисян

Эргамин https://yandex.ru/patents/doc/RU2317331C2_20080220

Коллагенит https://yandex.ru/patents/doc/RU2680968C1_20190301

Лизин https://yandex.ru/patents/doc/RU2485181C2_20130620

База знаний о пользе аминокислот

https://kb.collagenit.best

отзывы https://collagenit.best/ru/reviews

Наш Дзен

https://zen.yandex.ru/id/5e3e6f3811c5181b5f6f0f44

Другие каналы

https://www.youtube.com/channel/UCZ8cb4w3y1NrYQwMWtEr1bg

https://instagram.com/collagenit.best

будем рады сотрудничеству

Отдельно скажу, что у нас огромный опыт работы с беременными и кормящими, так как им на регулярной основе не хватает белка и у них низкий уровень гемоглобина, поэтому они приходят к нам через консультантов, одним из основных в сотрудничестве с нами является Алена Лебедева https://yandex.ru/q/profile/alenaergamin/

или ее профиль в Инстаграме https://instagram.com/lebedeva.midwife

3 года назад
guest_16130493667671
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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