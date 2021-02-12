Ищу авторов у которых имеется свой личный блог на Яндекс Дзене. Необходимо написать пост, в котором будет нативная реклама о нашем продукте. Информация о продукте: Отлично было бы посмотреть вот это на входе https://www.youtube.com/watch?v=RvYrfqFAyPA&list=PLnzCWBJNtea7oHecCnrEVgUGi19vEJm1J&index=2 и если хватит времени, то ...
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Привлечение трафика на бытовые услуги. Выплаты по CPA-модели за каждую заявку.
Подойдут специалисты, которые умеют:
— Работать с источниками трафика.
— Анализировать и оптимизировать рекламные компании.
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