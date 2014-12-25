Настроить кампанию в Google Adwords

Нужен специалист, который сможет вести компанию, мониторить ставки, повышать ctr и т.д. Магазин Автоаксессуаров www.acover.ru рекламная компания есть, которая работает, но нет в времени ей заниматься. Если Ваша работа сводится к написанию шаблонных объявлений и закачка их ...
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Здравствуйте!
Требуется настроить рекламную кампанию в гугле, список запросов во вложении.
Стоимость прошу указывать в руб. либо в у.е. = 50 р.
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