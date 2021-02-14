Настроить рекламную кампанию в ВК

Нужно настроить кампанию в поисковой сети. Кампания создана. Довести ее до ума. Задание будет одобрено, когда запущенная кампания будет работать в +. Подробнее в переписке. Спецов жаждущих большие деньги и объемы, - прошу не писать.Размаха ...