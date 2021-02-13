Настроить рекламу в гугл

Всем привет! Необходимо привести максимально огромное количество лидов, интересующихся поиском работы в заданном регионе любыми инструментами. Бюджет неограничен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить кампанию в поисковой сети. Кампания создана. Довести ее до ума. Задание будет одобрено, когда запущенная кампания будет работать в +. Подробнее в переписке. Спецов жаждущих большие деньги и объемы, - прошу не писать.Размаха здесь для вас не будет. Желающие потренироваться, но имеющие знания для оттачивания мастерства, - эти люди мне подойдут. Тем более, вы будете получать постоянный доход от прибыли кампании на обговоренных условиях
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