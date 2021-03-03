Настройка поисковой рекламной кампании Google Ads

Ищу авторов у которых имеется свой личный блог на Яндекс Дзене. Необходимо написать пост, в котором будет нативная реклама о нашем продукте. Информация о продукте: Отлично было бы посмотреть вот это на входе https://www.youtube.com/watch?v=RvYrfqFAyPA&list=PLnzCWBJNtea7oHecCnrEVgUGi19vEJm1J&index=2 и если хватит времени, то ...