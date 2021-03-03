Настройка поисковой рекламной кампании Google Ads

Контекстная рекламаЗавершен15 заявок3276 просмотров
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Имеется лендинг с продукцией, цель продажи - оформление заявки. Продукция подарочный шоколад, Гео все области Украины. Бюджеты минимальные.

3 года назад
mintessa
Марьяна 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 дней назад
Выбранный исполнитель
antonluzkou
27 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$39
1 день
Антон, отличный исполнитель. Все время на связи. Компанию настроил качественно, профессионально. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую.
Рекомендую Марьяну. Очень приятно было работать, всегда на связи,без проблем нашли общий язык и остались только хорошие впечатления. Оплата была произведена в срок.
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