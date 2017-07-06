Разработать рекламную кампанию в Директе

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Необходимо разработать рекламную компанию в Директе и Адвордс на определенный бюджет на два регионы. Тематика экология. Есть основные направления. 

6 лет назад
pavel30
Павел 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
grey_lg
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$50
3 дня
Сергей хороший специалист, адекватный, оперативно все настроил. Обещал еще месяц помогать. рекомендую!
Отличный заказчик. Быстрая коммуникация. Оплата в срок. Рекомендую.