Формулы и алгоритмы к исследованию. СРОЧНО!

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Здравствуйте! Для научной статьи (поведенческая экономика) требуется вывод нескольких формул/алгоритмов с описанием на 2-3 страницы. Требуется человек, умеющий разбираться с большом объеме информации, в том числе способный понять теорему Коуза, уравнение по Нэшу и т.п.
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