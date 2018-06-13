Формулы и алгоритмы к исследованию. СРОЧНО!

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Закрыт1 заявка173 просмотра

Здравствуйте! Для научной статьи (поведенческая экономика) требуется вывод нескольких формул/алгоритмов с описанием на 2-3 страницы. Требуется человек, умеющий разбираться с большом объеме информации, в том числе способный понять теорему Коуза, уравнение по Нэшу и т.п. 

7 лет назад
freeworkstudio
Оксана 
42 года
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 отзывов

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