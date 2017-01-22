Контрольная по бизнес-аналитике

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Закрыт1 заявка168 просмотров

ДИСЦИПЛИНА * бизнес-аналитика 

ТЕМА РАБОТЫ * Работа в аналитической системе Deductor Analitic 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 3 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ - 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 22.01.2017 

программа в которой нужно делать работу и данные вышлю почтой.

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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