3 лабораторные работы с полным оформлением по методичке (примеры есть) 5$ за три лабы.
Контрольная по бизнес-аналитике
ДИСЦИПЛИНА * бизнес-аналитика
ТЕМА РАБОТЫ * Работа в аналитической системе Deductor Analitic
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 3
ШРИФТ * Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ -
КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ
РАБОТЫ 22.01.2017
программа в которой нужно делать работу и данные вышлю почтой.
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