3 лабораторные работы с полным оформлением по методичке (примеры есть) 5$ за три лабы.
Задачи по математической статистике
ДИСЦИПЛИНА * Математическая статистика
ТЕМА РАБОТЫ * Задачи
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * -
ШРИФТ * Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ -
КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ
РАБОТЫ 21.01.2017
ПОЖЕЛАНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ задачи 37,160
Заявки фрилансеров
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