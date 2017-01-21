Задачи по математической статистике

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Закрыт1 заявка156 просмотров

ДИСЦИПЛИНА * Математическая статистика 

ТЕМА РАБОТЫ * Задачи 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * - 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ - 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 21.01.2017 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ задачи 37,160

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров