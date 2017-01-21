Решение задачи по строительной механике!

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Дисциплина * Нелинейные задачи строительной механики

Тема * Решение задачи

Объем* 5-40

ШРИФТ * Times New Roman 12 pt

Срок 21.01.2017

Дополнительно 1 вариант

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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Нет заявок фрилансеров