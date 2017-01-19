Решить задания 3 задания Методам Зейделя, Методом простых итераций, Полиномиальным интерполяции
Контрольная по теории вероятностей
СРОЧНО!
ДИСЦИПЛИНА * Теория вероятности и математическая статистика
ТЕМА РАБОТЫ * Вариант 3 Контрольная работа+4 лабораторные работы
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * --
ШРИФТ * Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60%
КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ РАБОТЫ 19.01.2017
ПОЖЕЛАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1) нужно оборудование
автоматизированного производства, контрольная работа и ее задания
находятся в папке оборудование автоматизированного производства, на фото
и порядок выполнение работ указано в конце методички в пункте 4 порядок
выполнение работ, нужны все вопросы от 1 до 11. 2) Система
автоматизированного проектирования, нужно 4 лабораторных работы.
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