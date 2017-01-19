Контрольная по теории вероятностей

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ДИСЦИПЛИНА * Теория вероятности и математическая статистика

ТЕМА РАБОТЫ * Вариант 3 Контрольная работа+4 лабораторные работы

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * --

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60%

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ РАБОТЫ 19.01.2017

ПОЖЕЛАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1) нужно оборудование

автоматизированного производства, контрольная работа и ее задания

находятся в папке оборудование автоматизированного производства, на фото

и порядок выполнение работ указано в конце методички в пункте 4 порядок

выполнение работ, нужны все вопросы от 1 до 11. 2) Система

автоматизированного проектирования, нужно 4 лабораторных работы.

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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