Контрольная работа -"Экономическая статистика"

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Закрыт2 заявки163 просмотра

Решить экономическую статистику. 18 вариант с 7-9 задачу. файлы во вложении. нужно прислать фотографии с полным решением, как решали на какие формулы опирались. в файлах также таблицы с формулами в помощь вам.

8 лет назад
korpus-live
Дарья 
34 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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