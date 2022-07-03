Требуется помощь в выполнении домашнего задания по информационной безопасности. Необходимо поднять сервер на Ubuntu, установить веб-сервер и настроить OpenSSH 7.4. Также нужно найти уязвимость в данном SSH-сервисе и получить доступ, используя exploit. Подходящие методы и решения для успешного выполнения задания необходимы.
Контрольная работа по java на украинском. Срочно
Необходимо решить контрольную работу по java на украинском языке. Страна не имеет значение, важно написать ее на украинском. Можно написать на русском и перевести на украинский. Оплата через weblancer или переводом на карту любой снг страны
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