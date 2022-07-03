Контрольная работа по java на украинском. Срочно

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен2 заявки414 просмотров

Необходимо решить контрольную работу по java на украинском языке. Страна не имеет значение, важно написать ее на украинском. Можно написать на русском и перевести на украинский. Оплата через weblancer или переводом на карту любой снг страны

Java
3 года назад
guest_16558412108203
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

amffy193
Никита 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
3 года назад
$70
1 день
Escrow
Работой доволен! Спасибо
Заказчик - мощенник!! Ни в коем случае не рекомендую сотрудничать с этим "человеком". За мою работу человек не заплатил не копейки! Обманул и больше не выходит на связь. ПРИСЛУШАЙТЕСЬ, люди, НЕ сотрудничайте с этим человеком, поберегите свои деньги и нервы!! Всем добра!

Заявки фрилансеров

Владимир
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
10 отзывов
3 года назад
amffy193
Никита 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
3 года назад