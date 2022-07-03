Заказчик - мощенник!! Ни в коем случае не рекомендую сотрудничать с этим "человеком". За мою работу человек не заплатил не копейки! Обманул и больше не выходит на связь. ПРИСЛУШАЙТЕСЬ, люди, НЕ сотрудничайте с этим человеком, поберегите свои деньги и нервы!! Всем добра!