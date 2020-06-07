Розробка планування предметів (за підручниками) та збір методичних матеріалів з шкільних предметів (укр. мова та література, історія України, математика з 1 по 11кл ) по шаблону. Оплата за одну заповнену таблицю та після перевірки.
Lazarus
Здравствуйте!У меня такая ситуация, в универе практика(1курс), я без возможности её выполнить. Суть: написать игрушку на Lazarus 'Наборщик'(из данного слова собрать новые). Простая менюшка играть-выход, уровневая система, на таймер, проверка введённых слов по словарю(дам) и начисление баллов (1=1).Срок: хотелось бы до понедельника-вторника, чтобы самой потестить и сделать отчет.Если есть вопросы, отпишитесь. Спасибо!
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