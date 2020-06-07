Добрый день я учусь на первом курсе инженерной информатики , у нас есть математика которую я завалил и будет экзамен по пересдачи 13 числа с 10-13 по мск . В экзамен будут входить такие темы ...
Решить задачу (менеджмент).
Нужно помочь решить задачу по менеджменту (задача 23, смотри прикрепленный файл).
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