Решить задачу (менеджмент).

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Закрыт1 заявка198 просмотров

Нужно помочь решить задачу по менеджменту (задача 23, смотри прикрепленный файл).

5 лет назад
geolancer123
Георгий 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Антон
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад