Решить 2 задачи по строительной механике

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок155 просмотров
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Нужно решить две задачи по строительной механике.

1. Динамический расчет плоской статически определимой рамы

2. Расчет плоской рамы на устойчивость.

Данные во вложении.

4 года назад
guest_15838464821044
4 года в сервисе
Был
4 года назад