Решить уравнение КДВ на Maple

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Решить уравнение Кортевега-де-Вриза методом конечных разностей на Maple.

В качестве конечно-разностной схемы взять схему из рисунка.

Далее нужно решить ленточную систему уравнений методом Гаусса.

Аппроксимировать результат.

На вход подается произвольная функция как начальное уравнение волны u(x,0)=u0(x)

На выходе: графическое представление волнового процесса, при этом конечные условия должны быть циклическими.

8 лет назад
yananec
Анна 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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