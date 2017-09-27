написать программу по блоксхеме. Систему уравнений предоставлю. В блоксхеме могут быть незначительные ошибки с переменными
Решить уравнение КДВ на Maple
Решить уравнение Кортевега-де-Вриза методом конечных разностей на Maple.
В качестве конечно-разностной схемы взять схему из рисунка.
Далее нужно решить ленточную систему уравнений методом Гаусса.
Аппроксимировать результат.
На вход подается произвольная функция как начальное уравнение волны u(x,0)=u0(x)
На выходе: графическое представление волнового процесса, при этом конечные условия должны быть циклическими.
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