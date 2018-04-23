Решить задачи по анализу данных (коэффициент Гуттмана, Пирсона)

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется около 10 задач по анализу данных, решение которых проводится с участием коэффициентов Гуттмана, Пирсона и Гудмана-Краскала и пр. К самим заданиям прикреплю электронные конспекты с формулами и пр. вспомогательной информацией. 

Необходимо решение + небольшие выводы в пару строк. В файлах прикреплены примеры задач. 

Цена может обговариваться индивидуально.

6 лет назад
guest_15250923380073
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад