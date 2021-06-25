Задачи по теории вероятностей

Необходимо разработать 6 несложных программ на C++, включая задачи на работу с массивами, текстовым вводом и структурами. Задачи включают вычисления с радиусом круга, анализ одномерных и двумерных массивов, обработку текстовых строк и управление информацией о поездах. Программы должны быть простыми и следовать указанным требованиям.