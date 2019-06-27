Интересуют только преподаватели русского языка или студенты педагогических ВУЗов, которые разбираются в старославянском. Контрольную пришлю исполнителю. Доделывать немного, но нужен человек который реально в этом разбирается.
Задание по дактилоскопии
Закрыт3 заявки259 просмотров
определить тип и вид паппилярного узора
6 лет назад
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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