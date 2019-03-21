8 текстов по ремонту гидравлики

КопирайтингЗавершен9 заявок171 просмотр
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Здравствуйте, нужен исполнитель, который напишет тексты по теме "Ремонт гидравлики"

Всего 8 текстов. 

Оплата: 100 руб / 1000 без пробелов

Кол-во знаков - до 1000

Сроки: 2 рабочих дня.

5 лет назад
mrsteon
Руслан 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
Dejka
Алла 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 лет назад
$60
2 дня
WMZ
Алла написала отличные статьи по ремонту гидравлики! Работа выполнена в срок, в соответствии с техническим заданием. Никаких замечаний и правок не было. Всем рекомендую)
Спасибо Руслану за интересную задачу, отличную коммуникацию и творческое сотрудничество!
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