Копирайтер для сайта по продаже бизнеса и франшиз

Добрый вечер! Нужны 2-3 отзыва положительных в гугле моей компании. С интервалом 2 недели каждый и с разных аккаунтов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для проекта по запуску Маркетплейса по продаже бизнеса и франшиз нужен копирайтер, помощник руководителя контент-группы. Работа предусмотрена на фултайм, на проектной основе. Оплата в районе 33к-37к руб./месяц, уточняется по результатам собеседования.
Отбор кандидата на должность осуществляется по результатам собеседования на общей конференции и выполнению тестового задания.
Мы ищем копирайтера с отличным знанием языка, который, несомненно, внесет свой уникальный вклад в наш проект и станет нужным членом нашей команды.
Обязанности:
ведение контент-плана;
написание текстов на сайт (новости, статьи, описания, статика сайта);
поиск удаленных копирйтеров (фрилансеров);
ежедневный контроль и проверка текстов от фрилансеров;
создание рекламных и СЕО-текстов на коммерческую тематику (с акцентом на проблематику бизнеса и франшиз) для размещения на сайте компании;
устранение орфографических, пунктуационных, стилистических и типографских ошибок в РИМ;
написание текстов объемом до 200 тысяч знаков без пробелов за месяц.
Требования к кандидату, доп. информацияТребования:
опыт работы в написании продающих, рекламных и СЕО текстов;
высокий уровень грамотности;
навыки копирайтинга;
умение интересно и в то же время простым языком рассказать, о чем угодно, умение вдохновлять посетителей на действие с помощью текстов;
готовность к работе в условиях жестких дедлайнов;
внимательность, аккуратность;
написание текстов с уникальностью не ниже 95%.
Условия:
удаленная работа;
выполнение тестового задания;
работа в команде профессионалов и обмен опытом;
возможность карьерного и финансового роста.
В заявке указывайте ваш скайп!
Прием на работу осуществляется исключительно при наличии опыта написания успешных продающих текстов. Обязательно наличие портфолио или кейсы с успешными примерами работ.
Студии и агентства просьба не беспокоить! Нам нужны профессионалы одиночки.
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