Копирайтер для сайта по продаже бизнеса и франшиз

$520
КопирайтингЗакрыт29 заявок1161 просмотр
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Для проекта по запуску Маркетплейса по продаже бизнеса и франшиз нужен копирайтер, помощник руководителя контент-группы. Работа предусмотрена на фултайм, на проектной основе. Оплата в районе 33к-37к руб./месяц, уточняется по результатам собеседования. 

Отбор кандидата на должность осуществляется по результатам собеседования на общей конференции и выполнению тестового задания. 

Мы ищем копирайтера с отличным знанием языка, который, несомненно, внесет свой уникальный вклад в наш проект и станет нужным членом нашей команды. 

Обязанности: 

ведение контент-плана; 

написание текстов на сайт (новости, статьи, описания, статика сайта); 

поиск удаленных копирйтеров (фрилансеров); 

ежедневный контроль и проверка текстов от фрилансеров; 

создание рекламных и СЕО-текстов на коммерческую тематику (с акцентом на проблематику бизнеса и франшиз) для размещения на сайте компании; 

устранение орфографических, пунктуационных, стилистических и типографских ошибок в РИМ; 

написание текстов объемом до 200 тысяч знаков без пробелов за месяц.

Требования к кандидату, доп. информацияТребования: 

опыт работы в написании продающих, рекламных и СЕО текстов; 

высокий уровень грамотности; 

навыки копирайтинга; 

умение интересно и в то же время простым языком рассказать, о чем угодно, умение вдохновлять посетителей на действие с помощью текстов; 

готовность к работе в условиях жестких дедлайнов; 

внимательность, аккуратность; 

написание текстов с уникальностью не ниже 95%. 

Условия: 

удаленная работа; 

выполнение тестового задания; 

работа в команде профессионалов и обмен опытом; 

возможность карьерного и финансового роста. 

В заявке указывайте ваш скайп! 

Прием на работу осуществляется исключительно при наличии опыта написания успешных продающих текстов. Обязательно наличие портфолио или кейсы с успешными примерами работ. 

Студии и агентства просьба не беспокоить! Нам нужны профессионалы одиночки.

5 лет назад
777
33 годаПольша
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
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