Копирайтер для сайта по продаже бизнеса и франшиз

Для проекта по запуску Маркетплейса по продаже бизнеса и франшиз нужен копирайтер, помощник руководителя контент-группы. Работа предусмотрена на фултайм, на проектной основе. Оплата в районе 33к-37к руб./месяц, уточняется по результатам собеседования.

Отбор кандидата на должность осуществляется по результатам собеседования на общей конференции и выполнению тестового задания.

Мы ищем копирайтера с отличным знанием языка, который, несомненно, внесет свой уникальный вклад в наш проект и станет нужным членом нашей команды.

Обязанности:

ведение контент-плана;

написание текстов на сайт (новости, статьи, описания, статика сайта);

поиск удаленных копирйтеров (фрилансеров);

ежедневный контроль и проверка текстов от фрилансеров;

создание рекламных и СЕО-текстов на коммерческую тематику (с акцентом на проблематику бизнеса и франшиз) для размещения на сайте компании;

устранение орфографических, пунктуационных, стилистических и типографских ошибок в РИМ;

написание текстов объемом до 200 тысяч знаков без пробелов за месяц.

Требования к кандидату, доп. информацияТребования:

опыт работы в написании продающих, рекламных и СЕО текстов;

высокий уровень грамотности;

навыки копирайтинга;

умение интересно и в то же время простым языком рассказать, о чем угодно, умение вдохновлять посетителей на действие с помощью текстов;

готовность к работе в условиях жестких дедлайнов;

внимательность, аккуратность;

написание текстов с уникальностью не ниже 95%.

Условия:

удаленная работа;

выполнение тестового задания;

работа в команде профессионалов и обмен опытом;

возможность карьерного и финансового роста.

В заявке указывайте ваш скайп!

Прием на работу осуществляется исключительно при наличии опыта написания успешных продающих текстов. Обязательно наличие портфолио или кейсы с успешными примерами работ.

Студии и агентства просьба не беспокоить! Нам нужны профессионалы одиночки.