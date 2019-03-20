Доклад, 10000 знаков

Тема статьи: "Формирование и развитие навыков самоконтроля учащихся колледжа". Объем - 3 листа А4 шриф Arial 10пт (Вместе с библиографическим списком). Требуется больше углубиться в практику. Уникальность не менее 80%
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим доклад на тему "Спорт и военно-спортивные игры в системе патриотического воспитания подрастающего поколения".
Тема спорта должна быть раскрыта на примере боевых единоборств.
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