Написать научную статью по педагогике

КопирайтингЗакрыт3 заявки261 просмотр
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Тема статьи: "Формирование и развитие навыков самоконтроля учащихся колледжа". Объем - 3 листа А4 шриф Arial 10пт (Вместе с библиографическим списком). Требуется больше углубиться в практику. Уникальность не менее 80%

5 лет назад
guest_15481365732663
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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