Написать научную статью по педагогике

Нужен копирайтер для наполнения сайта по сварочным услугам по ТЗ.Опыт в написании текстов под услуги сварки - является БОЛЬШИМ плюсом !Никаких псевдоSEO текстов ! Только по делу и только для пользы посетителей.Совмещение информационного и транзакционного ...