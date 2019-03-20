Копирайтинг, статья

Для проекта по запуску Маркетплейса по продаже бизнеса и франшиз нужен копирайтер, помощник руководителя контент-группы. Работа предусмотрена на фултайм, на проектной основе. Оплата в районе 33к-37к руб./месяц, уточняется по результатам собеседования. Отбор кандидата на должность осуществляется ...
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Нужно написать статью про инвестиционные сайты
15 к.зн.
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