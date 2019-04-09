Необходимо написать хороший продающий текст

$90
КопирайтингЗавершен3 заявки210 просмотров
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Необходимо написать 50 описаний к букетам. Нам нужен хороший продающий текст.

Работать необходимо до полного утверждения заказчиком. Предоставить все описания к концу этой недели. (Крайний срок понедельник 25 марта).

Оплата 50/50.

5 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 лет назад
$8
14 дней
WMZ
Ольга очень профессионально подходит к каждой поставленной задаче. Все текста были одобрены. Хорошая работа! Рекомендуем Ольгу как ответственного и грамотного исполнителя!
Иван ответственный заказчик, всегда на связи, лоялен и отзывчив. Надеюсь поработаем еще разок.
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