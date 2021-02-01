Фриланс проект

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Турботекст Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен экспертный/продающий seo-текст для строительного магазина https://stroymat.kiev.ua/
Техническое задание https://docs.google.com/document/d/1p73cSOnekL2hzWuu1Bp2R2y6OB8wEIkzRSisbFcMYTE/edit?usp=sharing
Инструкция к ТЗ https://docs.google.com/document/d/1z7WTxFvPyJRQzwQzhxT8tBmHDe15FeluW1ZVOE2tFjg/edit?usp=sharing
Вношу предоплату 3$ за весь объем 2700 знаков без пробелов по курсу https://prnt.sc/xzqo0r
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