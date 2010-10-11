Копирайт на автомобильную тематику

Нужен человек для ведения групп вконтакте, на facebook, одноклассники. Группы нужно будет вести на русском, одну на английском, и одну на французском языках. Опыт работы обязателен. Расценки и ссылки на Ваше портфолио сбрасывайте в проект. Спасибо! Связь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта http://lr4x4.ru требуется копирайт-rerait статей (10-20 штук по 2-3 тыс зн). Список ключевых слов и сайты предоставлю по запросу.
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