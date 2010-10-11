Копирайт на автомобильную тематику

Нужен человек для ведения групп вконтакте, на facebook, одноклассники. Группы нужно будет вести на русском, одну на английском, и одну на французском языках. Опыт работы обязателен. Расценки и ссылки на Ваше портфолио сбрасывайте в проект. Спасибо! Связь ...