Ведение групп вконтакте, facebook, twitter

Нужен человек для ведения групп вконтакте, на facebook, одноклассники. Группы нужно будет вести на русском, одну на английском, и одну на французском языках.

Опыт работы обязателен. Расценки и ссылки на Ваше портфолио сбрасывайте в проект.

Спасибо!

Связь через скайп, микрофон обязателен