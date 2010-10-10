Описания к товарам (видео/аудио)

Здравствуйте уважаемые копирайтеры.

Есть интернет магазин аудио/видео техники. Молодой, каждый день добавляется товар на сайт. В конечном итого будет около 10 000+ товаров, возможно и все 20 000. К каждому товару от Вас требуется художественное описание технических характеристик. Что эНто такое? Все очень просто. К примеру, телевизор ... имеет черную окраску. Вы пишете "Модель ЖК телевизора ... имеет черный цвет, что позволит разместить его в любом доме, с любым интерьером" И так далее.

Категории товаров: телевизоры, акустика, AV ресиверы, наушники, проигрыватели разного назначения, мебель под ТВ и АВ компоненты, автомобильная акустика и все, что к ней относится.

Работы много есть и будет.

Требования:

- уникальность каждого текста не менее 95 %.

- каждое описание должно быть в среднем 1000 символов бп.

- оплата осуществляется ежедневно за количество описаний (1 описание - 1000/ваша цена). Отправка должна быть пять дней / неделю, это есть обязательным условием работы.

- в тексте не должно присутствовать текста, который не отвечает действительности и здравому смыслу.

- И последнее, мне нужен надежный, незанятый человек на долгосрочное сотрудничество с огромным словарным запасом и умением осваивать материал для работы в этой сфере.

Приблизительный бюджет / месяц - 500 у.е.

Заявки скрыты. При расчете стоимости 1000/ ? будьте благоразумны, это постоянная работа но не "слив денежных знаков".

Обязательно указывайте в заявке ваши контактные данные, а именно е-мейл, асю и скайп.

С уважением,

Серж.