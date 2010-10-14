Качественный рерайт. Тема охранное агентство.

КопирайтингЗавершен27 заявок460 просмотров
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Добрый день.

1) Нужно дополнение к статье. Исходники и материал предоставлю. Текст должен быть качественный для людей с лозунгами и продающий. Объем 1500-3000зн

2) Простой рерайт новостной ленты. Тема охрана, общественность, безопасность.

10к

13 лет назад
DVampire
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
13 лет назад
$10
2 дня
Марина сделала работу в срок, качество текста оказалось отличным. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Отличный заказчик. Все четко, быстро, без каких-либо сложностей. Оплата своевременная, задание предельно четкое, общение приятное. Рекомендую!
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