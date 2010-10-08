Придумать название для интернет агентства.

$50
КопирайтингЗакрыт52 заявки1442 просмотра
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#1$50

Итак задача. Придумать интересное название для агентства. Основное направление - комплексная реклама в сети(seo, smo, контекстная реклама), веб аналитика. Как дополнительно - разработка сайтов и прочие мелочи.

Необходимо чтобы был свободен под название домен в зоне .ru

Плюс можно в нагрузку придумать слоган.))) Но это требование не обязательно.

Местоположение агентства - Краснодар. Доп. офисы в неск. регионах России.

Ждем вариантов:)

13 лет назад
Advans
Россия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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Нет заявок фрилансеров
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